Рогозин: на предназначавшихся для запуска OneWeb «Союзах» запустят российские аппараты

«Роскосмос» в рамках поддержки частных российских космических компаний использует ракеты-носители «Союз-2», предназначавшиеся для запуска британских спутников OneWeb, для запуска отечественных аппаратов связи, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«До конца текущего года на целевые орбиты будут отправлены десятки сделанных в России частных космических аппаратов связи, метеонаблюдения и дистанционного зондирования Земли. Для этого будут использованы ракеты-носители «Союз-2», выведенные нами из проекта запуска британской спутниковой системы OneWeb», — написал он в своём Telegram-канале.

2 марта Рогозин заявил, что компания OneWeb предупреждена о том, что если она до 21:30 4 марта не предоставит гарантии неприменения её спутников в военных целях, то ракету «Союз-2.1б» уберут со старта, а спутники демонтируют.

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что британское правительство не будет продавать свою долю в компании OneWeb.