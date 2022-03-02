Правительство Великобритании не собирается продавать свою долю в OneWeb

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что британское правительство не будет продавать свою долю в компании OneWeb.

«Вопрос с OneWeb не обсуждается. Правительство Соединённого Королевства не продаст свою долю. Мы находимся в контакте с другими владельцами акций, обсуждая дальнейшие шаги», — написал Квартенг в Twitter.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что компания OneWeb предупреждена о том, что если она до 21:30 4 марта не предоставит гарантии неприменения её спутников в военных целях, то ракету «Союз-2.1б» уберут со старта, а спутники демонтируют. По его словам, гарантией может стать «вывод из состава акционеров британского правительства».