Правительство Великобритании не собирается продавать свою долю в OneWeb

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Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что британское правительство не будет продавать свою долю в компании OneWeb.
Правительство Великобритании не собирается продавать свою долю в OneWeb
  • Gettyimages.ru

«Вопрос с OneWeb не обсуждается. Правительство Соединённого Королевства не продаст свою долю. Мы находимся в контакте с другими владельцами акций, обсуждая дальнейшие шаги», — написал Квартенг в Twitter.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что компания OneWeb предупреждена о том, что если она до 21:30 4 марта не предоставит гарантии неприменения её спутников в военных целях, то ракету «Союз-2.1б» уберут со старта, а спутники демонтируют. По его словам, гарантией может стать «вывод из состава акционеров британского правительства». 

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