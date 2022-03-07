Рогозин: на космодроме Куру остались российские ракеты и разгонные блоки

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью Первому каналу заявил, что на космодроме Куру во Французской Гвиане остались российские ракеты и разгонные блоки.

«С Куру никаких пусков не будет. Там остались три наши ракеты и три разгонных блока. Мы их законсервировали. Использовать они их не смогут, потому что для этого нужны наши технические специалисты», — приводит слова Рогозина РИА Новости.

26 февраля Рогозин заявил, что российская сторона в ответ на санкции приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами по организации космических запусков с космодрома Куру.

Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр, часть сотрудников уже вернулась в Москву.