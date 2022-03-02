В Москву вернулась группа специалистов из Гвианского космического центра

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Первая группа российских специалистов вернулась в Москву из космического центра Куру, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
В Москву вернулась группа специалистов из Гвианского космического центра
  • РИА Новости

«В Москву из Гвианского космического центра (ГКЦ) вернулась первая группа российских специалистов-стартовиков и ракетчиков в составе 29 человек, оставшиеся 56 человек вылетают из ГКЦ в ближайшее время», — написал он в своём Telegram-канале.

Утром 26 февраля сообщалось, что Евросоюз запретил поставки товаров в Россию для использования в космической или авиационной промышленности.

Позже Рогозин заявил, что российская сторона в ответ на санкции приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами по организации космических запусков с космодрома Куру.

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