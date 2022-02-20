Гинцбург: у ребёнка с антителами не будет негативных эффектов после прививки от COVID-19

Вакцинация от коронавируса ребёнка, уже имеющего антитела, не приведёт к негативным последствиям, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Количество антител в таком случае станет больше, мы для этого и вакцинируем, чтобы ребёнок был защищен. Никаких негативных последствий», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

По его словам, на данный момент известно, что антитела от вакцинации более долгоиграющие, чем антитела от болезни.

Ранее Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что не привитые от коронавируса, но уже переболевшие им люди с высокой вероятностью могут заболеть повторно.