Гинцбург: у ребёнка с антителами не будет негативных эффектов после прививки от COVID-19
«Количество антител в таком случае станет больше, мы для этого и вакцинируем, чтобы ребёнок был защищен. Никаких негативных последствий», — цитирует ТАСС Гинцбурга.
По его словам, на данный момент известно, что антитела от вакцинации более долгоиграющие, чем антитела от болезни.
Ранее Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что не привитые от коронавируса, но уже переболевшие им люди с высокой вероятностью могут заболеть повторно.