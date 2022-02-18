Гинцбург спрогнозировал высокий риск повторного инфицирования COVID-19 у непривитых
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«Люди, которые просто переболели, не были вакцинированы, соответственно, у них шанс вторично заболеть», — приводит ТАСС заявление учёного.
По его словам, это происходит из-за невысокой специфичности антител, особенно при смене штаммов.
«У тех людей, которые провакцинировались... вырабатываются антитела, специфичность которых достаточна для того, чтобы нейтрализовать... и близкие штаммы», — добавил он.
Бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с заболеваемостью COVID-19.