Гинцбург спрогнозировал высокий риск повторного инфицирования COVID-19 у непривитых

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия» заявил, что не привитые от коронавируса, но уже переболевшие им люди с высокой вероятностью могут заболеть повторно.

«Люди, которые просто переболели, не были вакцинированы, соответственно, у них шанс вторично заболеть», — приводит ТАСС заявление учёного.

По его словам, это происходит из-за невысокой специфичности антител, особенно при смене штаммов.

«У тех людей, которые провакцинировались... вырабатываются антитела, специфичность которых достаточна для того, чтобы нейтрализовать... и близкие штаммы», — добавил он.

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с заболеваемостью COVID-19.