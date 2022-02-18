«Роскосмос» разрабатывает препараты по улучшению самочувствия космонавтов в невесомости

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В корпорации «Роскосмос» разрабатываются препараты для улучшения состояния здоровья космонавтов в условиях магнетизма и невесомости. Об этом рассказал исполнительный директор компании по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Реально к горизонту 2030-х годов мы будем вовсю использовать какие-то препараты, которые будут более интенсивно готовить человека и к гипомагнетизму, и к воздействию невесомости, а также защищать его от радиации», — цитирует Блошенко ТАСС.

По его словам, во время полёта у космонавта меняется работа сердца и нарушается баланс веществ в организме.

«Мы завершили формирование технического задания, чтобы вместе с ИМБП (Институтом медико-биологических проблем. — RT), ФМБА (Федеральным медико-биологическим агентством), медицинскими институтами, которые ведут научные исследования, поставить работу», — отметил Блошенко.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2022 году с космодрома Восточный запланировано пять запусков ракеты «Союз».

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