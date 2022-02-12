«Роскосмос» показал приближающийся к Земле астероид диаметром около 1,3 км

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«Роскосмос» опубликовал анимацию пролёта крупного астероида, который приближается к Земле. Как ожидается, астероид диаметром 1,3 км пролетит вблизи планеты 4 марта.
«Роскосмос» показал приближающийся к Земле астероид диаметром около 1,3 км
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«Диаметр космического тела — примерно 1,3 км, то есть он в четыре раза выше Эйфелевой башни. Ожидается, что астероид пролетит вблизи планеты 4 марта», — сообщила госкорпорация.

Учёные квалифицируют астероид как «потенциально опасный», однако он не столкнётся с Землей, так как пролетит от неё на расстоянии более 4,8 млн км. Это в десять раз больше, чем расстояние между Луной и Землёй.

«Спасибо нашим друзьям из ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, которые сделали эту анимацию с помощью 40-сантиметрового телескопа в Мульте (Алтай). Следим за астероидом дальше!» — сообщил «Роскосмос».

Ранее «Роскосмос» оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй как очень малую.

Согласно расчётам, опасное сближение с Землёй прогнозируется 5 апреля 2095 года, но вероятность столкновения равна примерно 0,02%.

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