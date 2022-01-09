В «Роскосмосе» прокомментировали риск столкновения опасного астероида Апофис с Землёй

«Роскосмос» оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй как очень малую, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Вероятность столкновения очень и очень мала», — сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Кроме того, были получены сообщения о регистрации нового астероида, идущего на сближение с Землёй.

Согласно расчётам, опасное сближение с Землёй прогнозируется 5 апреля 2095 года, но вероятность столкновения равна примерно 0,02%.

Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций рассказали, что опасный астероид Апофис диаметром почти 400 м и весом порядка 30 млн т весной 2029 года очень близко подлетит к Земле.