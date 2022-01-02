В ВНИИ ГОЧС предупредили об опасном астероиде, летящем к Земле

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) рассказали, что опасный астероид Апофис диаметром почти 400 м и весом порядка 30 т весной 2029 года очень близко подлетит к Земле.

Как сообщает РИА Новости, что небесное тело подлетит на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники.

По мнению экспертов, энергия, высвободившаяся при возможном столкновении астероида c Землей, составит 1717 мегатонн.

«Сила землетрясения в радиусе 10 км от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 м в секунду», — сказано в прогнозе института.

Ранее завотделом Института астрономии РАН Олег Малков прокомментировал сообщения о сближении астероида с Землёй.

Член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель Института астрономии РАН, председатель экспертной группы по космическим угрозам при Совете РАН по космосу, член учёного совета Московского планетария профессор Борис Шустов прокомментировал сообщения о приближении астероида к Земле.