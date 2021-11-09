В Институте астрономии РАН прокомментировали сообщения о сближении астероида с Землёй

Заведующий отделом Института астрономии РАН Олег Малков прокомментировал сообщения о сближении астероида с Землёй.

«Беспокоиться не стоит. Астероид, если судить по размерам, — опасный, если судить по расстоянию, на котором он пройдёт от Земли, — абсолютно безопасный. Поскольку астероид большой, то и наблюдать его сравнительно несложно, соответственно, прописать его орбиту и посчитать эфемериды — несложно», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, эфемериды — это возможность предсказать положение астероида в любой точке будущего или прошлого.

Как добавил Малков, 4 млн км — совершенно безопасное расстояние.

Ранее ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал ожидаемое приближение астероида к Земле в декабре.