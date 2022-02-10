Третью дозу «ЭпиВакКороны-Н» разрешили вводить через два месяца после второй

Применение вакцины против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н» возможно по схеме введения трёх доз. При этом третья доза может вводиться через два месяца после второй.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на инструкцию к препарату.

Отмечается, что трёхкратное введение возможно по следующей схеме: первая прививка — 0,5 мл в выбранный день, вторая прививка — 0,5 мл через 14-21 день, а третья — 0,5 мл через два месяца после второй.

Ранее Минздрав России выдал научному центру «Вектор» разрешение на проведение клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» на людях старше 60 лет.

Окончание испытаний запланировано на 30 декабря 2022 года.