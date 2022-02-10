«Роскосмос» и Казахстан будут обмениваться данными со спутников зондирования Земли

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Российская корпорация «Роскосмос» и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании и обмене данными со спутников зондирования Земли.
«Роскосмос» и Казахстан будут обмениваться данными со спутников зондирования Земли
  • РИА Новости

«(Подписан. — RT) меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Отмечается, что стороны договорились обмениваться данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

Ранее посол России в Иране Леван Джагарян заявил, что Тегеран заинтересован в реализации совместных с Москвой проектов в космической сфере.

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