Посол России заявил о заинтересованности Ирана в сотрудничестве в области освоения космоса
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«Что касается сотрудничества в области освоения космоса, то Иран демонстрирует заинтересованность в реализации совместных проектов, рассчитывая на потенциал России как ведущей космической державы», — цитирует Джагаряна РИА Новости.
По его словам, такое взаимодействие возможно при строгом соблюдении международных обязательств России в рамках действующих режимов нераспространения.
19 января президент России Владимир Путин встретился в Москве с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.