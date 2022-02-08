Посол России заявил о заинтересованности Ирана в сотрудничестве в области освоения космоса

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Тегеран заинтересован в реализации совместных с Москвой проектов в космической сфере и рассчитывает на потенциал России в этой области. Об этом заявил посол России в Иране Леван Джагарян.
Посол России заявил о заинтересованности Ирана в сотрудничестве в области освоения космоса
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«Что касается сотрудничества в области освоения космоса, то Иран демонстрирует заинтересованность в реализации совместных проектов, рассчитывая на потенциал России как ведущей космической державы», — цитирует Джагаряна РИА Новости.

По его словам, такое взаимодействие возможно при строгом соблюдении международных обязательств России в рамках действующих режимов нераспространения.

19 января президент России Владимир Путин встретился в Москве с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. 

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