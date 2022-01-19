Путин на встрече с президентом Ирана попросил его рассказать о позиции по СВПД
- AP
«Мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД», — сказал Путин.
Кроме того, президент России отметил, что Москву и Тегеран беспокоит ситуация, складывающаяся в Афганистане.
«Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с вами, узнать вашу позицию по этим проблемам», — сказал Путин.
Также президент России рассказал, что на переговорах запланирована большая повестка.
Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Раиси отметил роль России и Ирана в борьбе с терроризмом в Сирии.