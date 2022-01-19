Путин на встрече с президентом Ирана попросил его рассказать о позиции по СВПД

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрагимом Раиси заявил, что хотел бы услышать о его позиции по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Путин на встрече с президентом Ирана попросил его рассказать о позиции по СВПД
  • AP

«Мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД», — сказал Путин.

Кроме того, президент России отметил, что Москву и Тегеран беспокоит ситуация, складывающаяся в Афганистане.

«Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с вами, узнать вашу позицию по этим проблемам», — сказал Путин.

Также президент России рассказал, что на переговорах запланирована большая повестка.

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Раиси отметил роль России и Ирана в борьбе с терроризмом в Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить