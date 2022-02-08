Глава Адыгеи Кумпилов поздравил учёных с Днём российской науки

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил учёных с профессиональным праздником.
Глава Адыгеи Кумпилов поздравил учёных с Днём российской науки
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Юга.ру».

«Мы заинтересованы в максимальной вовлечённости научного сообщества в решение важнейших задач в экономике, промышленности, социальной сфере республики, что во многом будет способствовать росту конкурентоспособности региона, повышению качества жизни людей», — сказал Кумпилов.

Он также добавил, что в республике создаются условия для интеграции науки, образования и бизнеса, развивается система поддержки молодёжи. 

Ранее ИА «Время Н» передавало, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил научных работников с профессиональным праздником. 

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