На Украине планируют построить плавучий космодром за $172 млн

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай сообщил о планах построить морскую плавучую платформу для запуска ракет в рамках космической программы до 2025 года.

По предварительным оценкам, стоимость реализации проекта оценивается в 4,8 млрд гривен (около $172 млн).

«В рамках этих пяти лет всё это должно быть реализовано в металле и будет работать как комплекс. Проект оценивается в 4,8 млрд гривен», — сказал Тафтай в интервью «Суспільне. Новини».

По его словам, стоимость относительно небольшая, поскольку на Украине будут использовать инфраструктуру и технологические звенья, имеющиеся на отечественных предприятиях.

«Экономически рассчитано, что этот проект будет интересен с точки зрения выведения спутников на орбиту. Таким образом, это будет привлекательно и для операторов космической системы, и для тех, кто запускает спутники, то есть для заказчиков», — заключил Тафтай.

В ноябре он сообщил о начале совместного с Канадой строительства космической пусковой площадки в Новой Шотландии.

Проект подразумевает создание коммерческого космодрома для ракеты-носителя «Циклон-4М» разработки и производства украинских предприятий КБ «Южное» и ПО «Южный машиностроительный завод».