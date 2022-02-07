На Урале запустили имитирующую космические условия экспериментальную установку

В Уральском федеральном университете запустили экспериментальную установку, которая имитирует космические условия. Об этом RT сообщили в университете.

С помощью этой установки учёные смогут выращивать аналоги межзвёздных льдов, а также изучать химические соединения и процессы, протекающие в них.

«Это поможет приблизиться к разгадке тайны, как формируется жизнь во Вселенной, так как эти частицы льда и пыли образуют первичный материал, из которого была сформирована Солнечная система», — рассказали в УрфУ.

Учёные планируют выращивать льды с контролируемым составом. Они создадут с помощью турбомолекулярного насоса в небольшой камере сверхглубокий вакуум, аналогичный сверхплотному космическому пространству. С помощью криостата камера будет охлаждена до температуры -263°C. После этого исследователи будут помещать внутрь камеры водные составы, смешанные с различными органическими соединениями. Таким образом можно будет узнать, какие химические процессы происходят в белках, аминокислотах при очень низких температурах и практически в полном вакууме.

«В лаборатории астрохимики смогут подробно изучить, как в экстремальных космических условиях образуются сложные молекулы, которые потом участвуют в появлении чего-то живого», — объяснили в пресс-службе университета.

Ранее в РАН сообщили, что в 2029—2034 годах российские учёные намереваются направить на Венеру три миссии и впервые в истории доставить с этой планеты грунт.