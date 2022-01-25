В РАН сообщили о программе по первой в истории доставке грунта с Венеры на Землю
- Gettyimages.ru
По его словам, учёные думают «уже не об одной миссии «Венера-Д», а о целой программе».
«В качестве итоговой миссии рассматривается совершенно фантастический сюжет доставки грунта с Венеры», — приводит РИА Новости слова Зелёного на Королёвских чтениях в Москве.
Согласно представленной им презентации, три миссии на Венеру запланированы на 2029, 2031 и 2034 годы.
Так, в 2029 году на планету отправится аппарат «Венера-Д» с орбитальным, посадочным, демонстрационным и атмосферным модулями, а в 2031 году планируется «Экспедиция 2».
Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что российская и китайская стороны готовятся подписать межправительственное соглашение по проекту создания Международной научной лунной станции.