Комиссия допустила ракету-носитель «Союз СТ-Б» к вывозу на старт космодрома Куру в Гвиане

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Совместная российско-французская комиссия допустила ракету-носитель «Союз СТ-Б» к вывозу на стартовый стол космодрома Куру во французской Гвиане 7 февраля.
Комиссия допустила ракету-носитель «Союз СТ-Б» к вывозу на старт космодрома Куру в Гвиане
  • © roscosmos.ru

«Рассмотрев результаты подготовки ракеты-носителя «Союз СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат», а также с учётом штатной сборки космической головной части с космическими аппаратами OneWeb, приняла решение о вывозе ракеты на стартовый комплекс космодрома Куру во Французской Гвиане 7 февраля 2022 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Запуск ракеты с 34 космическими аппаратами запланирован на 10 февраля в 21:09:37 по мск.

Генеральный директор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов ранее рассказал, что первый в 2022 году запуск британских спутников связи OneWeb планируется провести в феврале.

Всего за год «Главкосмос» планирует осуществить 11 запусков космических аппаратов.

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