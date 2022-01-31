Чернышенко рассказал о международных научных проектах, в которых участвует Россия
- © Павел Бедняков
- РИА Новости
«Как подчеркнул президент России, Год науки и технологий должен продолжиться научным десятилетием. В рамках него мы будем системно работать над обеспечением научно-технологического лидерства страны. Россия участвует в 115 международных научных проектах: 22 реализуются со странами Евросоюза, 17 — со странами СНГ, 16 — со странами Азии и другими государствами», — заявил Чернышенко.
По его словам, на реализацию проектов в рамках госпрограммы научно-технологического развития в 2021 году было направлено более 950 млн рублей.
Проекты связаны с развитием Арктики, медицины, изменениями климата, освоением космоса.
«Они позволяют развивать инновационную деятельность и готовить высококвалифицированные кадры как для международной научной кооперации, так и для прорывного высокотехнологичного развития России в целом», — добавил Чернышенко.
Ранее Чернышенко заявил, что 205 научных и образовательных организаций в 2022 году получат гранты на обновление приборной базы. Общая сумма составит 11,8 млрд рублей.