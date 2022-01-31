Чернышенко рассказал о международных научных проектах, в которых участвует Россия

Короткая ссылка
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко рассказал о международных проектах в сфере науки и высшего образования, в которых принимает участие Россия. Он отметил, что по данным направлениям идёт работа с более чем 30 странами.
Чернышенко рассказал о международных научных проектах, в которых участвует Россия
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Как подчеркнул президент России, Год науки и технологий должен продолжиться научным десятилетием. В рамках него мы будем системно работать над обеспечением научно-технологического лидерства страны. Россия участвует в 115 международных научных проектах: 22 реализуются со странами Евросоюза, 17 — со странами СНГ, 16 — со странами Азии и другими государствами», — заявил Чернышенко.

По его словам, на реализацию проектов в рамках госпрограммы научно-технологического развития в 2021 году было направлено более 950 млн рублей.

Проекты связаны с развитием Арктики, медицины, изменениями климата, освоением космоса.

«Они позволяют развивать инновационную деятельность и готовить высококвалифицированные кадры как для международной научной кооперации, так и для прорывного высокотехнологичного развития России в целом», — добавил Чернышенко.

Ранее Чернышенко заявил, что 205 научных и образовательных организаций в 2022 году получат гранты на обновление приборной базы. Общая сумма составит 11,8 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить