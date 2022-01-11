Чернышенко: 205 научных и образовательных организаций получат гранты

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что 205 научных и образовательных организаций в 2022 году получат гранты на обновление приборной базы. Общая сумма составит 11,8 млрд рублей.

Итоги соответствующего отбора подвело Министерство науки и высшего образования России.

Финансирование реализуется в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» нацпроекта «Наука и университеты».

«Мы увеличиваем ежегодное финансирование и расширяем количество вузов и научных институтов, которым предоставляется господдержка», — сказал Чернышенко.

По его словам, одно из условий предоставления гранта — чтобы не менее 15% от всего приобретаемого оборудования было отечественного производства.

В 2022 году в число получателей грантов попали такие учреждения, как Физический институт имени Лебедева РАН, МГУ имени Ломоносова, Курчатовский институт и Институт прикладной физики РАН.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в России продолжат программу мегагрантов, при этом её механизм будет выстраиваться так, чтобы учёные смогли формировать сильные научные коллективы.