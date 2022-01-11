Чернышенко: 205 научных и образовательных организаций получат гранты
- Gettyimages.ru
Итоги соответствующего отбора подвело Министерство науки и высшего образования России.
Финансирование реализуется в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» нацпроекта «Наука и университеты».
«Мы увеличиваем ежегодное финансирование и расширяем количество вузов и научных институтов, которым предоставляется господдержка», — сказал Чернышенко.
По его словам, одно из условий предоставления гранта — чтобы не менее 15% от всего приобретаемого оборудования было отечественного производства.
В 2022 году в число получателей грантов попали такие учреждения, как Физический институт имени Лебедева РАН, МГУ имени Ломоносова, Курчатовский институт и Институт прикладной физики РАН.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в России продолжат программу мегагрантов, при этом её механизм будет выстраиваться так, чтобы учёные смогли формировать сильные научные коллективы.