Путин заявил, что в России будет продолжена программа мегагрантов для учёных

Российский президент Владимир Путин заявил, что в России продолжат программу мегагрантов, при этом её механизм будет выстраиваться так, чтобы учёные смогли формировать сильные научные коллективы.

Об этом глава государства заявил в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию.

«Будет продолжена программа мегагрантов, при этом будем так выстраивать её механизм, чтобы выдающиеся учёные смогли сформировать в России сильные международные научные коллективы», — цитирует его РИА Новости.

Президент добавил, что они смогут привлекать к работе не только молодых исследователей из России, но и зарубежных специалистов.

«Это и делалось до сих пор, надеюсь, так и будет продолжаться в будущем», — отметил Путин.

Также президент заявил, что подобные лаборатории мирового уровня призваны расширять возможности для пространственного развития.

«Они будут создаваться в вузах, научных центрах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Центра, Юга России и, конечно, в северных регионах нашей страны», — отметил Путин.

Также Путин призвал поощрять регионы за усиление научно-технологического потенциала.