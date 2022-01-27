Мурашко и Гаспар обсудили шаги по включению российских регуляторных органов в перечень ВОЗ

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко и директор департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации Всемирной организации здравоохранения Роджерио Гаспаром обсудили в ходе встречи включение Минздрава, Минпромторга и Росздравнадзора в перечень регуляторных органов ВОЗ (WLA).
Мурашко и Гаспар обсудили шаги по включению российских регуляторных органов в перечень ВОЗ
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Об этом информирует пресс-служба российского Министерства здравоохранения.

«Стороны обсудили совместные шаги по аккредитации и включению российских регуляторных органов — Минздрава России, Минпромторга России и Росздравнадзора — в перечень регуляторных органов ВОЗ (WHO Listed Authorities)», — сказали в Минздраве.

Также они обсудили шаги по созданию в России учебного центра ВОЗ по регуляторным практикам.

При этом представитель ВОЗ отметил, что Россия вступила в процесс аккредитации для включения в перечень WLA в числе первых, потому что её регуляторная система в достаточной мере развита.

Также Гаспар отметил в целом «высокую удовлетворённость взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины «Спутник V».

Отмечается, что очередной визит экспертов ВОЗ запланирован на февраль.

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