Мурашко и Гаспар обсудили шаги по включению российских регуляторных органов в перечень ВОЗ
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Об этом информирует пресс-служба российского Министерства здравоохранения.
«Стороны обсудили совместные шаги по аккредитации и включению российских регуляторных органов — Минздрава России, Минпромторга России и Росздравнадзора — в перечень регуляторных органов ВОЗ (WHO Listed Authorities)», — сказали в Минздраве.
Также они обсудили шаги по созданию в России учебного центра ВОЗ по регуляторным практикам.
При этом представитель ВОЗ отметил, что Россия вступила в процесс аккредитации для включения в перечень WLA в числе первых, потому что её регуляторная система в достаточной мере развита.
Также Гаспар отметил в целом «высокую удовлетворённость взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины «Спутник V».
Отмечается, что очередной визит экспертов ВОЗ запланирован на февраль.