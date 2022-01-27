Минздрав: визит инспекции ВОЗ в Россию запланирован на февраль
- Legion-Media
Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения по итогам встречи главы Минздрава Михаила Мурашко с главой департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспаром.
В сообщении говорится, что Гаспар отметил в целом «высокую удовлетворённость взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины «Спутник V».
«Очередной визит экспертов ВОЗ запланирован на февраль», — заявили в Минздраве.
Ранее министр здравоохранения России заявил, что все данные по вакцине «Спутник V» переданы в ВОЗ, визит специалистов в Россию ожидается в I квартале этого года.