Астроном Денисенко рассказал, когда в России можно наблюдать полное солнечное затмение

Астроном, сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звёзд Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга Денис Денисенко рассказал, что полное солнечное затмение в России можно будет наблюдать в 2033 году на Дальнем Востоке.

«Ближайшее полное солнечное затмение произойдёт в апреле 2024 года в Америке. В России это случится в 2033 году на Дальнем Востоке, на Чукотке. Солнечные и лунные затмения повторяются через 18 лет и 11 дней (период называется сарос. — RT). За это время Земля успевает повернуться на одну треть оборота, поэтому затмение каждый следующий сарос происходит в разных регионах земного шара», — объяснил астроном в беседе с URA.RU.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов заявил, что россияне в 2022 году смогут наблюдать частное солнечное и полное лунное затмения.