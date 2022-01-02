Россияне в 2022 году увидят лунное и солнечное затмения

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Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов заявил, что россияне в 2022 году смогут наблюдать частное солнечное и полное лунное затмения.
Россияне в 2022 году увидят лунное и солнечное затмения
  • Legion-Media

«В 2022 году на территории России будут наблюдаться два затмения: частное солнечное 25 октября и полное лунное 8 ноября», — приводит ТАСС его слова.

Железнов уточнил, что в ночь со 2 на 3 января на территории России можно будет увидеть поток метеоров Квадрантиды, в мае — Аквариды, в конце августа — Персеиды и с 13 на 14 декабря — Геминиды.

«Что касается Луны, то в следующем году можно будет наблюдать два полноценных суперлуния подряд — в июне и июле», — добавил учёный.

В декабре космический аппарат госкорпорации «Роскосмос» запечатлел момент, как обширная тень накрыла Землю из-за солнечного затмения.

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