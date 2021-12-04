Спутник «Роскосмоса» снял образовавшуюся из-за солнечного затмения тень на Земле

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Космический аппарат госкорпорации «Роскосмос» запечатлел момент, как обширная тень накрыла Землю из-за солнечного затмения.
Спутник «Роскосмоса» снял образовавшуюся из-за солнечного затмения тень на Земле
  • Pixabay

«Несколько часов назад состоялось солнечное затмение... Российский гидрометеорологический спутник «Электро-Л» №2 запечатлел лунную тень на поверхности Земли», — говорится в сообщении госкорпорации.

В «Роскосмосе» отметили, что частные фазы при благоприятных метеоусловиях можно было увидеть в Антарктиде, на юге Южной Америки, акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов, а также на юге Африки.

В ноябре «Роскосмос» опубликовал кадры частного лунного затмения, которые были сняты спутником «Аист-2Д».

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