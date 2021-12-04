Спутник «Роскосмоса» снял образовавшуюся из-за солнечного затмения тень на Земле

Космический аппарат госкорпорации «Роскосмос» запечатлел момент, как обширная тень накрыла Землю из-за солнечного затмения.

«Несколько часов назад состоялось солнечное затмение... Российский гидрометеорологический спутник «Электро-Л» №2 запечатлел лунную тень на поверхности Земли», — говорится в сообщении госкорпорации.

Несколько часов назад состоялось #СолнечноеЗатмение: Луна полностью закрыла Солнце чуть менее чем на две минуты ☀️🌑



Частные фазы можно было наблюдать в Антарктиде, южной части Африки и Южной Америки.



Российский спутник #ЭлектроЛ № 2 запечатлел лунную тень на поверхности Земли pic.twitter.com/pdqNWUEtmF — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 4, 2021

В «Роскосмосе» отметили, что частные фазы при благоприятных метеоусловиях можно было увидеть в Антарктиде, на юге Южной Америки, акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов, а также на юге Африки.

Третьему спутнику серии «Электро-Л» тоже немного повезло 😉 pic.twitter.com/2AVArUyDRo — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 4, 2021

В ноябре «Роскосмос» опубликовал кадры частного лунного затмения, которые были сняты спутником «Аист-2Д».