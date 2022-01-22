Рогозин назвал опасным прецедентом отказ США выдать визу российскому космонавту Чубу
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«Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звёздный Городок на подготовку к космическому полёту. То, что власти США сделали с въездной визой нашего космонавта, — опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции», — написал Рогозин в Telegram.
Ранее власти Соединённых Штатов отказали в выдаче визы космонавту Чубу без объяснения причин. Рогозин заявил о намерении запросить позицию NASA после инцидента.