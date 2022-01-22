Рогозин назвал опасным прецедентом отказ США выдать визу российскому космонавту Чубу

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Отказ Соединённых Штатов выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу является опасным прецедентом для сотрудничества на Международной космической станции. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Рогозин назвал опасным прецедентом отказ США выдать визу российскому космонавту Чубу
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звёздный Городок на подготовку к космическому полёту. То, что власти США сделали с въездной визой нашего космонавта, — опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции», — написал Рогозин в Telegram.

Ранее власти Соединённых Штатов отказали в выдаче визы космонавту Чубу без объяснения причин. Рогозин заявил о намерении запросить позицию NASA после инцидента.

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