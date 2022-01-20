Космонавтов набора 2018 года включили в экипажи кораблей «Союз МС» на 2023—2024 годы

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Космонавты набора 2018 года могут отправиться на Международную космическую станцию в 2023—2024 годах, следует из заявления «Роскосмоса».
Космонавтов набора 2018 года включили в экипажи кораблей «Союз МС» на 2023—2024 годы
  • РИА Новости

«В экипажи кораблей «Союз МС» со стартами в 2023—2024 годах впервые включены космонавты набора 2018 года: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Ранее стало известно о планах Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в середине 2022 года предложить «Роскосмосу» открыть новый набор в отряд космонавтов.

Предыдущий набор в отряд космонавтов начался в России в 2019 году.

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