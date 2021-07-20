В 2022 году ЦПК планирует поставить вопрос о новом наборе в отряд космонавтов

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Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина планирует в середине 2022 года предложить Роскосмосу открыть новый набор в отряд космонавтов.
В 2022 году ЦПК планирует поставить вопрос о новом наборе в отряд космонавтов
  • Reuters
  • © NASA TV

«В начале этого года мы приступили к подготовке нового набора. Решение о наборе принимает Роскосмос, мы с таким предложением планируем обратиться в госкорпорацию в середине следующего года», — цитирует ТАСС начальника ЦПК Максима Харламова.

Предыдущий набор в отряд космонавтов начался в России в 2019 году.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал российских миллиардеров тратить деньги на космос по примеру британского бизнесмена Ричарда Брэнсона.

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