В 2022 году ЦПК планирует поставить вопрос о новом наборе в отряд космонавтов

Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина планирует в середине 2022 года предложить Роскосмосу открыть новый набор в отряд космонавтов.

«В начале этого года мы приступили к подготовке нового набора. Решение о наборе принимает Роскосмос, мы с таким предложением планируем обратиться в госкорпорацию в середине следующего года», — цитирует ТАСС начальника ЦПК Максима Харламова.

Предыдущий набор в отряд космонавтов начался в России в 2019 году.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал российских миллиардеров тратить деньги на космос по примеру британского бизнесмена Ричарда Брэнсона.