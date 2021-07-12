Рогозин призвал российских олигархов вкладываться в космос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал российских миллиардеров тратить деньги на космос по примеру британского бизнесмена Ричарда Брэнсона.

«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги ... на развитие космических технологий и знаний о космосе», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

По его словам, «сегодняшний суборбитальный полет ... событие знаковое и с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса».

Ранее стало известно, что суборбитальный корабль с миллиардером Брэнсоном на борту благополучно приземлился.