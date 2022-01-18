Первый беспилотный полёт в рамках программы «Артемида» на орбиту Луны планируется в марте

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Американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что запуск корабля Orion на ракете-носителе SLS в рамках беспилотной миссии лунной программы «Артемида» должен состояться в марте.
Первый беспилотный полёт в рамках программы «Артемида» на орбиту Луны планируется в марте
  • AP

Об этом американское агентство сообщает на своём сайте.

Уточняется, что запуск корабля состоится с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Точная дата будет определена позднее после серии тестовых прогонов в том числе с полной топливной загрузкой ракеты.

Ранее сообщалось, что NASA вынуждено отложить миссию по высадке астронавтов на Луну из-за задержек в программе по разработке новых скафандров. По графику ведомства они должны были быть готовы к ноябрю 2024 года, однако из-за выявленных проблем предоставление скафандров переносится по меньшей мере на 20 месяцев.

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