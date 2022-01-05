В 2022 году в Бурятии начнут строить телескоп для изучения солнечной короны

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В 2022 году Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН намерен начать создание телескопа-коронографа для изучения ближнего космоса.
В 2022 году в Бурятии начнут строить телескоп для изучения солнечной короны
  • Pixabay

«Телескоп-коронограф, документация на проектирование которого проходит в настоящее время Главгосэкспертизу, будет вторым по размеру после американского телескопа на Гавайях», — цитирует ТАСС директора института Андрея Медведева.

Отмечается, что телескоп построят в посёлке Монды на границе с Монголией.

Завершение строительства запланировано на 2028 год.

8 июля 2021 года сообщалось, что Россия в 2022 году получит уникальный телескоп, благодаря которому станет возможно получение высокоточных изображений зарубежных и российских спутников.

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