У России в 2022 году появится отслеживающий спутники телескоп

Россия в 2022 году получит уникальный телескоп, благодаря которому станет возможно получение высокоточных изображений зарубежных и российских спутников.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Научно-производственную корпорацию «Системы прецизионного приборостроения», которая входит в состав «Роскосмоса».

Прибор разрабатывают на базе Алтайского оптико-лазерного центра.

«Телескоп позволит проводить оценку состояния конструктивных элементов аварийных космических аппаратов, а также оценивать их ориентацию», — говорится в заявлении.

Омтечается, что устройство предназначено для системы контроля околоземного космического пространства. С его помощью можно будет выяснить, например, какой аппаратурой оснащены зарубежные спутники, или выяснить детали аварий с космическими аппаратами.

Европейские ученые ранее создали самую детализированную трёхмерную карту Галактики, включающую почти 2 млрд звёзд.