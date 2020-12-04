Галактика в 3D: учёные обновили самую детализированную объёмную карту Млечного Пути

Европейские астрономы создали самую детализированную трёхмерную карту Галактики, включающую почти 2 млрд звёзд. Кроме того, учёным удалось уточнить расположение небесных тел. Исследователи также впервые представили результаты оптического измерения ежегодного ускорения Солнечной системы на своей орбите относительно центра Галактики. Вычисления проводились с помощью телескопа Gaia. Учёные отметили, что полученные данные позволяют им решать «важнейшие вопросы о происхождении и будущем» Млечного Пути.

Международная группа астрономов выпустила обновлённый и самый подробный каталог звёзд Млечного Пути — объёмную карту, которая включает почти 2 млрд этих космических объектов, сообщило Королевское астрономическое общество Великобритании.

Два предыдущих выпуска 3D-каталога этого коллектива уже объединили данные о более чем 1,6 млрд звёзд. Сейчас к уже существующей карте учёные добавили данные о примерно 300 тыс. объектов, находящихся на расстоянии 326 световых лет от Солнца. Кроме того, в новом выпуске каталога расположение звёзд определено намного точнее, чем в предыдущих изданиях.

Также по теме Звёздная «река»: учёные обнаружили «шлейф» карликовой галактики, разорванной гравитационными силами Млечного Пути Учёные обнаружили остатки звёздного скопления, разорванного гравитационными силами Млечного Пути около 1 млрд лет назад. Объект...

Напомним, данные о звёздах, структуре и эволюции Млечного Пути собирает орбитальный телескоп Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics) Европейского космического агентства. В 2013 году он был выведен в космос с помощью российской ракеты-носителя «Союз СТБ», после чего достиг определённой точки на удалении в 1,5 млн км от Земли для длительного и беспрепятственного обзора небосвода.

Gaia непрерывно сканирует небо, отслеживая эффект параллакса — изменение видимого положения объектов по отношению к удалённому фону в зависимости от того, где находится наблюдатель. В данном случае речь идёт об обсерватории, расположенной внутри Солнечной системы.

Полученные данные позволяют рассчитать яркость, цвет, температуру, траектории перемещения звёзд на небосклоне и их расстояние от Солнца. Также результаты наблюдений позволяют проводить спектральный анализ и определять химический состав объектов.

Эти данные исследователи используют для того, чтобы спрогнозировать изменения на небосводе в ближайшие 1,6 млн лет. Так, учёные впервые представили результаты оптического измерения ежегодного ускорения Солнечной системы на своей орбите относительно центра Галактики. Такое ускорение считается мягким и составляет 7 мм/с при орбитальной скорости 230 км/с.

Два главных спутника Млечного Пути, карликовые галактики Большое и Малое Магеллановы Облака

© ESA / Gaia / DPAC

Данные Gaia также охватывают информацию о двух спутниках Млечного Пути — карликовых галактиках Малое и Большое Магеллановы Облака. В объектив телескопа обсерватории попали находящиеся здесь различные скопления звёзд, а также звёздный «мост» между ними.

«Телескоп Gaia с высокой точностью измеряет расстояния до сотен миллионов объектов, расположенных в тысячах световых лет от нас. Это всё равно, что измерять толщину волоса с расстояния более 2 тыс. км. Полученные данные становятся одним из краеугольных камней астрофизики, позволяя нам проводить научный анализ наших космических окрестностей и решать важнейшие вопросы о происхождении и будущем нашей Галактики», — так описал миссию орбитальной обсерватории сотрудник Института астрономии Кембриджского университета, руководитель проектов в британском Консорциуме по обработке и анализу данных с космического телескопа Gaia Флор ван Леувен.

Gaia продолжит сбор данных как минимум до 2022 года. Ожидается, что миссия может быть продлена до 2025 года. Учёные рассчитывают, что итоговые выпуски галактической карты позволят включить в звёздный каталог более 2 млрд объектов и определить их положение в 1,9 раза точнее, чем сейчас.