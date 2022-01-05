Гинцбург: детская и назальная вакцины от COVID-19 могут стать доступными в 2022 году

Назальная и детская вакцины от коронавируса должны стать доступными в 2022 году, заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

По его словам, в следующем году вакцина предположительно станет доступна для всех детей, и вакцинация будет абсолютно добровольной.

Он добавил, что на конец года запланированы клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что выпуск назальной формы вакцины против коронавируса в гражданский оборот произойдёт через три-четыре месяца.