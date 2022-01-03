Комета Леонарда 3 января пролетит на минимальном расстоянии от Солнца

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В пресс-службе Московского планетария сообщили, что комета Леонарда 3 января сократит дистанцию с Солнцем до минимальных 92 млн км и покинет Солнечную систему.

«Комета уже испытала несколько вспышек, приобретя красивый хвост. Сейчас... видна на вечернем небе на юге России, Украины и Молдовы, на Кавказе и в странах Средней Азии», — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что её можно увидеть с помощью бинокля или телескопа спустя 50 минут после заката Солнца низко над юго-западной частью горизонта.

Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций рассказали, что опасный астероид Апофис диаметром почти 400 м и весом порядка 30 млн т весной 2029 года очень близко подлетит к Земле.

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