В Европе заявили, что гордятся сотрудничеством с «Роскосмосом»

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер заявил, что гордится партнёрством с «Роскосмосом».

Об этом он сказал в связи с поступлением сообщений о продлении работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года.

«ЕКА гордится тем, что является партнером NASA, «Роскосмоса» и космических агентств Японии и Канады на борту МКС. Большие проекты требуют общих целей и общего мастерства», — написал Ашбахер в своём Twitter.

Власти США ранее подтвердили планы по продлению использования американскими астронавтами Международной космической станции (МКС) до 2030 года.

В ноябре в РКК «Энергия» предупредили о сбоях в работе МКС уже после 2025 года.