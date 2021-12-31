В NASA заявили о готовности работать с Россией для эксплуатации МКС

Власти США подтвердили планы по продлению использования американскими астронавтами Международной космической станции (МКС) до 2030 года.

«Глава NASA Билл Нельсон сегодня объявил, что администрация Байдена и (вице-президента США Камалы. — RT) Харрис считает нужным продлить работу на МКС до 2030 года», — говорится в сообщении NASA.

Также отмечается, что американское космическое агентство готово сотрудничать с международными партнёрами в Европе, Японии, Канаде и России «для обеспечения продолжения новаторских исследований», которые проводятся в орбитальной лаборатории.

Ранее глава американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что в NASA приложат максимум усилий для того, чтобы МКС функционировала как минимум до 2030 года.

В ноябре в РКК «Энергия» предупредили о сбоях в работе МКС уже после 2025 года.