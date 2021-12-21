В США заявили о намерении сделать всё возможное для эксплуатации МКС до 2030 года
- globallookpress.com
«Мы сотрудничаем с нашими партнёрами для того, чтобы космическая станция продолжила функционировать до 2030 года», — сказал он ТАСС.
По словам собеседника издания, в NASA предпримут для достижения этой цели все возможные усилия.
Монталбано также рассказал о намерении главы американского космического агентства Билла Нельсона посетить Москву для переговоров с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.
В августе Нельсон заявил, что с нетерпением ждёт встречи с Дмитрием Рогозиным, как только позволит ситуация с пандемией.