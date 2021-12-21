В США заявили о намерении сделать всё возможное для эксплуатации МКС до 2030 года

В NASA приложат максимум усилий для того, чтобы Международная космическая станция (МКС) функционировала как минимум до 2030 года, заявил глава американской программы МКС Джоэл Монталбано.

«Мы сотрудничаем с нашими партнёрами для того, чтобы космическая станция продолжила функционировать до 2030 года», — сказал он ТАСС.

По словам собеседника издания, в NASA предпримут для достижения этой цели все возможные усилия.

Монталбано также рассказал о намерении главы американского космического агентства Билла Нельсона посетить Москву для переговоров с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

В августе Нельсон заявил, что с нетерпением ждёт встречи с Дмитрием Рогозиным, как только позволит ситуация с пандемией.