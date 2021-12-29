Эпидемиолог Пшеничная: «омикрон» заразнее других штаммов коронавируса в пять-семь раз

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью RT заявила, что омикрон-штамм заразнее классических штаммов коронавируса в пять-семь раз.

Она отметила, что данный штамм коронавируса очень контагиозный.

«По примерным оценкам, «омикрон» заразнее классических штаммов в пять-семь раз», — сказала Пшеничная.

Эпидемиолог уточнила, что эта способность позволила омикрон-штамму «очень быстро распространиться по ЮАР и дать резкий подъём заболеваемости».

Также она считает, что если «омикрон» распространится в другой стране, то «там тоже будет большое число заболевших».

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».