Эпидемиолог Пшеничная: «омикрон» заразнее других штаммов коронавируса в пять-семь раз

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью RT заявила, что омикрон-штамм заразнее классических штаммов коронавируса в пять-семь раз.
Эпидемиолог Пшеничная: «омикрон» заразнее других штаммов коронавируса в пять-семь раз
  • Reuters
  • © Andrew Kelly

Она отметила, что данный штамм коронавируса очень контагиозный.

«По примерным оценкам, «омикрон» заразнее классических штаммов в пять-семь раз», — сказала Пшеничная.

Эпидемиолог уточнила, что эта способность позволила омикрон-штамму «очень быстро распространиться по ЮАР и дать резкий подъём заболеваемости».

Также она считает, что если «омикрон» распространится в другой стране, то «там тоже будет большое число заболевших».

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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