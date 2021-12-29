Эпидемиолог Пшеничная: «омикрон» заразнее других штаммов коронавируса в пять-семь раз
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Она отметила, что данный штамм коронавируса очень контагиозный.
«По примерным оценкам, «омикрон» заразнее классических штаммов в пять-семь раз», — сказала Пшеничная.
Эпидемиолог уточнила, что эта способность позволила омикрон-штамму «очень быстро распространиться по ЮАР и дать резкий подъём заболеваемости».
Также она считает, что если «омикрон» распространится в другой стране, то «там тоже будет большое число заболевших».
Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».