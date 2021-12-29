Врач Руженцова заявила о возможности «омикрона» быстрее поражать лёгкие
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«Особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие», — цитирует ТАСС Руженцову.
По её словам, это свидетельствует о необходимости такого же серьёзного отношения к новому штамму, как и к предыдущим.
Она отметила, что основные симптомы «омикрона» похожи на сезонный ОРВИ.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что технологии по диагностике и лечению омикрон-штамма коронавируса отработаны.