Врач Руженцова заявила о возможности «омикрона» быстрее поражать лёгкие

Штамм коронавируса «омикрон» способен активнее и быстрее поражать бронхи и лёгкие, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие», — цитирует ТАСС Руженцову.

По её словам, это свидетельствует о необходимости такого же серьёзного отношения к новому штамму, как и к предыдущим.

Она отметила, что основные симптомы «омикрона» похожи на сезонный ОРВИ.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что технологии по диагностике и лечению омикрон-штамма коронавируса отработаны.