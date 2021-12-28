Глава Минздрава Мурашко заявил об отработке схемы диагностики и лечения омикрон-штамма

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Технологии по диагностике и лечению омикрон-штамма коронавируса отработаны, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Технологии по диагностике, лечению и ведению пациентов полностью отработаны на сегодняшний день», — заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он напомнил, что российские специалисты, побывавшие в ЮАР, полностью изучили течение заболевания, провели необходимые лабораторные исследования.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» может вызвать перегрузку системы здравоохранения из-за его высокой заразности

Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, что защитить от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса может группоспецифический иммунитет, образующийся от контакта с несколькими вариантами COVID-19.

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