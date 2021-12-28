Guardian: Китай обвинил США в безответственном поведении в космосе из-за спутников Маска

Китайские власти обвинили США в безответственном поведении в космосе и нарушении международного права в космическом пространстве после того, как китайской космической станции «Тяньгун» пришлось уже дважды маневрировать, чтобы избежать опасного сближения со спутниками компании Илона Маска SpaceX.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на представителя МИД КНР Чжао Лицзянь.

Как уточняется, подобные инциденты с вынужденными манёврами произошли со спутниками Starlink в июле и в августе.

В компании SpaceX, которая базируется в Калифорнии, комментариев по этому вопросу пока не давали, сообщает издание.

В августе в МИД Китая заявили, что Соединённые Штаты «ускорили милитаризацию космического пространства», что представляет «серьёзную угрозу миру и безопасности».