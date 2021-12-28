Guardian: Китай обвинил США в безответственном поведении в космосе из-за спутников Маска
- Reuters
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на представителя МИД КНР Чжао Лицзянь.
Как уточняется, подобные инциденты с вынужденными манёврами произошли со спутниками Starlink в июле и в августе.
В компании SpaceX, которая базируется в Калифорнии, комментариев по этому вопросу пока не давали, сообщает издание.
В августе в МИД Китая заявили, что Соединённые Штаты «ускорили милитаризацию космического пространства», что представляет «серьёзную угрозу миру и безопасности».