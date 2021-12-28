Guardian: Китай обвинил США в безответственном поведении в космосе из-за спутников Маска

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Китайские власти обвинили США в безответственном поведении в космосе и нарушении международного права в космическом пространстве после того, как китайской космической станции «Тяньгун» пришлось уже дважды маневрировать, чтобы избежать опасного сближения со спутниками компании Илона Маска SpaceX.
Guardian: Китай обвинил США в безответственном поведении в космосе из-за спутников Маска
  • Reuters

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на представителя МИД КНР Чжао Лицзянь.

Как уточняется, подобные инциденты с вынужденными манёврами произошли со спутниками Starlink в июле и в августе.

В компании SpaceX, которая базируется в Калифорнии, комментариев по этому вопросу пока не давали, сообщает издание.

В августе в МИД Китая заявили, что Соединённые Штаты «ускорили милитаризацию космического пространства», что представляет «серьёзную угрозу миру и безопасности».

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