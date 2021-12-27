Космонавт Кикина анонсировала поездку в США для подготовки к полёту на Crew Dragon

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Российский космонавт Анна Кикина в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что в скором времени отправится в Соединённые Штаты для прохождения подготовки к полёту на корабле Crew Dragon, запланированному на осень 2022 года.
Космонавт Кикина анонсировала поездку в США для подготовки к полёту на Crew Dragon
  • © roscosmos.ru

«Следующая поездка моя будет в ближайшее время, но, естественно, уже в следующем году, и мы там уже в составе полного экипажа будем тренироваться», — цитирует её РИА Новости.

По словам Кикиной, во время одной из поездок она отправится на мыс Канаверал, штат Флорида, для отработки действий при приводнении космического корабля.

Отмечается, что одна поездка Кикиной в США в рамках подготовки к полёту уже состоялась.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» планирует направить Анну Кикину на МКС на Crew Dragon в 2022 году.

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