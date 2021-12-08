«Роскосмос» планирует направить Анну Кикину на МКС на Crew Dragon в 2022 году

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия хочет отправить в 2022 году единственную российскую женщину-космонавта Анну Кикину на МКС на американском корабле Crew Dragon.

«Мы исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит в 2022 году свой первый полёт, и мы думаем, что она осуществит его на корабле Crew Dragon», — заявил Рогозин на пресс-конференции.

Он отметил, что соответствующее решение в госкорпорации уже принято.

По словам Рогозина, на российском корабле полетит американский астронавт.

До этого РИА Новости сообщило, что Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, вошла в состав экипажа для полёта на Международную космическую станцию (МКС) в 2022 году.

Ранее Кикина дала интервью RT.