«Роскосмос» планирует направить Анну Кикину на МКС на Crew Dragon в 2022 году
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«Мы исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит в 2022 году свой первый полёт, и мы думаем, что она осуществит его на корабле Crew Dragon», — заявил Рогозин на пресс-конференции.
Он отметил, что соответствующее решение в госкорпорации уже принято.
По словам Рогозина, на российском корабле полетит американский астронавт.
До этого РИА Новости сообщило, что Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, вошла в состав экипажа для полёта на Международную космическую станцию (МКС) в 2022 году.
Ранее Кикина дала интервью RT.