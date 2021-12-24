РИА Новости: госкомиссия изучает причины отмены пуска «Ангары-А5» с Плесецка 24 декабря

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Пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк 24 декабря был отменён автоматикой стартового комплекса. Госкомиссия изучает причины отмены пуска. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости: госкомиссия изучает причины отмены пуска «Ангары-А5» с Плесецка 24 декабря
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По словам источника, госкомиссия проводит работу на космодроме Плесецк.

Источник заявил, что комиссия в том числе решает вопрос о возможности запуска «Ангары-А5» в субботу, 25 декабря.

Ранее администрация Каргасокского района Томской области сообщила, что пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк запланирован на 23 декабря.

В июне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал, что четыре ракеты-носителя «Ангара» будут сданы до конца года.

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