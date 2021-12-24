РИА Новости: госкомиссия изучает причины отмены пуска «Ангары-А5» с Плесецка 24 декабря
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По словам источника, госкомиссия проводит работу на космодроме Плесецк.
Источник заявил, что комиссия в том числе решает вопрос о возможности запуска «Ангары-А5» в субботу, 25 декабря.
Ранее администрация Каргасокского района Томской области сообщила, что пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк запланирован на 23 декабря.
В июне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал, что четыре ракеты-носителя «Ангара» будут сданы до конца года.