РИА Новости: госкомиссия изучает причины отмены пуска «Ангары-А5» с Плесецка 24 декабря

Пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк 24 декабря был отменён автоматикой стартового комплекса. Госкомиссия изучает причины отмены пуска. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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