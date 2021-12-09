Власти Томской области сообщили, что пуск тяжёлой «Ангары» с Плесецка состоится 23 декабря

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Администрация Каргасокского района Томской области сообщила, что пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк запланирован на 23 декабря.
Власти Томской области сообщили, что пуск тяжёлой «Ангары» с Плесецка состоится 23 декабря
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«По информации, полученной Департаментом защиты населения и территории Томской области от государственной корпорации «Роскосмос», планируется запуск ракеты космического назначения «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк». Время пуска — 23 декабря 2021 года в 18:00 мск (резервная дата запуска — 24 декабря 2021 года)», — сообщили в администрации.

Район падения отделяющихся частей ракеты-носителя частично расположен на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов, говорится в сообщении.

Власти призвали местное население воздержаться от посещения территории района падения фрагментов.

В июне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС отмечал, четыре ракеты-носителя «Ангара» будут сданы до конца года, но не все планируется запустить к январю.

По его словам, в 2026 году планируется осуществить первые пуски «Ангары» сверхтяжёлого класса, которые смогут выводить на орбиту 37 т полезной нагрузки.

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