В ООН заявили, что США должны дать аккредитованным дипломатам возможность работать

ООН ясно дала понять, что США должны предоставить возможность аккредитованным при организации дипломатам работать, заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

«Мы ясно дали понять, что страна пребывания должна позволять аккредитованным дипломатам заниматься своей работой», — сказал Хак.

Таким образом он прокомментировал РИА Новости призыв официального представителя МИД России Марии Захаровой к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Ранее Захарова потребовала от Гутерреша, чтобы он, как гарант соглашений 1947 года, незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США из-за задержек с выдачей виз дипломатам и захвата дипломатической собственности.