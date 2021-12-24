В ООН заявили, что США должны дать аккредитованным дипломатам возможность работать

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ООН ясно дала понять, что США должны предоставить возможность аккредитованным при организации дипломатам работать, заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.
В ООН заявили, что США должны дать аккредитованным дипломатам возможность работать
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«Мы ясно дали понять, что страна пребывания должна позволять аккредитованным дипломатам заниматься своей работой», — сказал Хак.

Таким образом он прокомментировал РИА Новости призыв официального представителя МИД России Марии Захаровой к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Ранее Захарова потребовала от Гутерреша, чтобы он, как гарант соглашений 1947 года, незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США из-за задержек с выдачей виз дипломатам и захвата дипломатической собственности.

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